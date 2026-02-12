日本豆乳協会はこのほど、豆乳類全体の生産量が過去最高の４４万４５５２キロリットル（前年比１０８．２％）となったことを発表した。１年間の豆乳生産量を豆乳類の分類でみると、「豆乳（無調整）」の生産量は１５万６９２７キロリットル（１１４．５％）と最も高い成長率を示しており、過去最高を記録。「調製豆乳」は２０万４３１９キロリットル（１０６．９％）、「果汁入り豆乳飲料」は１万７４７２キロリットル（１０４