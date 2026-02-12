人為的な地球環境の改変を根拠に、「現在は新しい地質年代である『人新世』に区分される」という考えがあります。今のところ、人新世は正式な地質年代とはなっていませんが、どの指標を基準に人新世を定義するかについての議論が続いています。筑波大学のZhiyuan Shi氏などの研究チームは、大分県の別府湾海底の堆積物に含まれる放射性同位体「ヨウ素129」の量を分析して、人新世を定義するマーカーとして使えるかどうかを検討しま