こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した、ろくぶんぎ座の一角。右下にはその一部の拡大画像が挿入されています。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のNIRCam（近赤外線カメラ）で観測したろくぶんぎ座の一角と、初期宇宙の銀河「MoM-z14」の拡大画像（Credit: Image: NASA, ESA, CSA, STScI, Rohan Naidu (MIT); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)）】ノイズとして見落としてしまいそうなほど小