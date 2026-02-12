広島が12日、宮崎県日南市で行っていた1次キャンプを打ち上げた。新井貴浩監督は「野手ではいい動きをしているルーキーが多い。去年までとは違うところ」と一定の評価を示した。今春のキャンプは横一線の「生き残りキャンプ」との位置付け。14日から沖縄県沖縄市でスタートする2次キャンプへ向け、指揮官は「対外試合もあってアピールの場が増えてくる。結果と内容が伴わない選手は（2軍キャンプの）宮崎に戻らせる」。就任4年