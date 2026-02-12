3月のWBCに出場する侍ジャパンの巨人・大勢が12日、キャンプで初めて実戦形式の打撃練習（ライブBP）に登板した。WBC使用球で打者5人と対戦し、14球を投げて2奪三振。直球は最速153キロと球威は十分で、落差などに課題を感じていたフォークボールで空振りも奪い「思い描いている通りの軌道で落ちてくれた。一歩ずつ成長している」とうなずいた。14日から始まる宮崎事前合宿に合流するため、この日でチームから離れる。侍ジャ