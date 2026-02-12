中道改革連合の代表選立候補の届け出後、共同記者会見をする階猛氏（右）と小川淳也氏＝12日午前、東京・永田町の党本部中道改革連合の代表選に立候補した階猛氏は12日のユーチューブ番組で、党名を変更する可能性に言及した。「一般の人にはなじみにくい名前だ。コンセプトは変えず、より分かりやすい名前があれば、考えた方が良い」と述べた。一方、代表選を争う小川淳也氏は同じ番組で「その話はまだ早い。今の体制でどこま