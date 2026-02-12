スロープスタイルのテスト滑走に参加した村瀬心椛＝12日、リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】スノーボード女子ビッグエアで日本勢初の頂点に立った村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が12日、スロープスタイル本番会場でテスト滑走に参加した。コース全体を確かめ「インスタグラムで見ていた感じだと、めちゃくちゃ怖かったが、中に入ってみたら意外といけそう。気持ちよく滑れた」と好感触だった。13日から公式練習が始まり、16