まだ息子は小さいし、家で仕事もしている由貴さん。義母の介護の手伝いを簡単に承諾することはできません。とはいえ最初から何もしないというわけにもいかず、義父に会いに行くことにしたのですが…。出てきたのは夫の妹で、結婚して家を出ていた紬さんでした。＞＞【まんが】義母の介護を私が!?