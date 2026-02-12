精密機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）の冤罪（えんざい）事件で、捜査を担当した当時の警視庁公安部幹部と捜査員の計３人が、同庁から求償された計５２８万円を支払ったことが、同庁幹部への取材でわかった。求償額は、捜査を指揮した当時の公安部外事１課の警視と警部（ともに退職）が各２５０万円、同社元取締役の取り調べを担当した同課警部補が２８万円だった。事件では、都と国に計約１億６６００万円の賠償を命