特殊詐欺による去年1年間の被害総額が過去最悪のおよそ1414億円となり、前年の2倍ほどに。さらに総認知件数も2万7000件を超え、過去最悪の数字となりました。【データを見る】偽警察官詐欺の被害は30代が最多、次いで20代が多く…特殊詐欺の実行役は「完全に『駒』」 元トクリュウ幹部が証言警察庁が12日に発表した2025年の「犯罪情勢」。オレオレ詐欺など特殊詐欺の認知件数は2025年の1年間で2万7758件と、前年比で約6700件増えて