うしろからついてくる▶▶この作品を最初から読む家の庭に住み着いた、殺し屋のような目をした野良猫ごんた。体のあちこちにケガをしたり、すみかとしていた段ボールハウスごと台風の日に吹っ飛ばされたり…その散々な様子から、オイル富さんは「自分が守護（まも）ったる」と、一緒に暮らしていた2匹の猫モモとウリとともに飼うことに。厳しい環境に生きてきたごんたが、家猫として打ち解けていく様子が丁寧に描かれた