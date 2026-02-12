ビットコイン価格が急落している。2025年10月に12万ドルを超えていたが、2月に入ってからの急落で一時は6万ドル近辺をつける場面も（日本円ではピークの1900万円から900万円台に下落）。わずか4カ月で半値になってしまった。これは絶好の買い場到来なのか!?急落の背景と、ビットコイン・トレジャリー企業の窮状、そして短期〜中長期的な価格の見通しについてまとめた。（須賀彩子、ダイヤモンド・ザイ編集部）史上最高値の12万ドル