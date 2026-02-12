Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、リラクシームード漂うタイでのオフショットを大放出した。 【写真】向井康二がぷく顔！ニット帽にTシャツ姿のリラクシームード漂うタイの思い出写真を大公開 ■向井康二がシンプルコーデでぷく顔！タイでの写真を大放出 向井は「TH」と記して、計14点の写真と動画を公開した。 1枚目は黒いニットキャップに、ジルサンダーのロゴ入りTシャツ姿。腕