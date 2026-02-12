【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なきごとの新曲「甘々吟味」のMVが公開された。 ■変てこでなぜか癖になる“ポップ×クレイジー”な作品 1月6日にデジタルリリースされた「甘々吟味」は、Glico“ポッキー”CMキャンペーンソングとしてなきごとが書き下ろした楽曲。 MVには、“ポッキー”の新イメージキャラクターを務める俳優・白本彩奈やインフルエンサーのmiaが出