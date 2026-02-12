花角知事は今週、再起動した柏崎刈羽原発6号機について「安全第一で慎重に進めてほしい」と話しました。 ■花角英世知事 「何かあれば立ち止まってしっかり安全を確認していくことの表れだったと思う。スケジュールありきではなく、安全を第一に慎重に進めていただきたい。」 東京電力は、柏崎刈羽原発6号機を1月21日に再稼働しましたが、制御棒を引き抜く作業中に電動機制御盤で警報が鳴ったため原子炉を止めて調査