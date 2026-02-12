農林水産省の「スマート農業機械」に関する補助金をめぐる詐欺事件で、詐欺などの罪に問われた大柳ファーム代表取締役の大柳彰久被告（42）の初公判が2026年2月12日に開かれました。大柳被告は「（間違い）ありません」と起訴内容を認めました。検察側は大柳被告に懲役2年6か月を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審しました。起訴状によりますと、大柳被告は2025年4月、自らが代表取締役を務める大柳フ