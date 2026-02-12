中国商務部の何亜東報道官は2月12日の定例記者会見で、米財務省のチームが先週、北京で中国側の関係者と行った会談の詳細を紹介しました。何報道官は「中米の経済・貿易チームは経済・貿易協議メカニズムを通じ、各レベルで緊密な意思疎通を維持している。両国首脳による釜山会談での共通認識とクアラルンプールでの経済・貿易協議の成果を実行に移し、相互の経済・貿易分野における懸念を解決するため、適時に意見交換を行ってい