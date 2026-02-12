2月9日、沖縄県警は、女性2人の体を触るなどしたとして、タレントで実業家の羽賀研二容疑者を、不同意わいせつ容疑で逮捕した。じつに4度となる逮捕に、世間からは呆れ声が寄せられている。各社報道によると、羽賀容疑者は2025年3月、沖縄県内にある飲食店で、30代と50代の女性2人に対し、体を触ったりキスをするなど、わいせつな行為をした疑いが持たれているという。羽賀容疑者と女性には面識があったとも伝えられた。警察は