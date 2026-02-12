出産は人生で大きなイベントです。できれば夫にも子供の誕生を見届けてほしくて、立ち合いを望むのは自然な事かと思います。今回筆者の知人、A子は立ち合い出産を希望していましたが、予定日当日になって夫が不審な行動を起こしました。その理由とは？ 出産予定日が近づくにつれ夫がよそよそしくなる 初めての出産で気分が高揚していた私に対し、夫は出産日が近づくにつれ、なぜかよそよそしい態度をとるようになったのです。赤