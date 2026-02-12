広い階段を降りてきた１匹の長毛猫さん。その先に続く綺麗に磨かれた長い廊下を…！？とっても美しい風貌からは想像出来ない猫さんの行動にInstagramユーザーは釘付けに！？投稿は、記事執筆時点で再生数71万回を記録し「全ての猫が憧れる廊下」「しっぽブンブン可愛いな」といった声が寄せられています。 【動画：ふわふわの白い長毛猫ちゃん→『長い廊下』に出てくると…見惚れるほどの『全力疾走』】 階段を下っ