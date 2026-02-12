ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪はメダルの品質が問題になっている。リボン部分からメダルが外れる事態が各国のメダリストから続出。そんな中、ノルディック複合ノーマルヒル銀メダルのヨハネス・ランパルター（オーストリア）が耐久テストを実施し、案の定の結果となった。オーストリア公共放送「ORF」とオーストリア五輪代表公式のインスタグラム共同投稿で登場したランパルター。胸に銀メダルを提げた状態