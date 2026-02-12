◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月１２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場悠然とした姿に絶対的な自信が漂っていた。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は前夜に決まった６番ゲートからの発走。矢作調教師は真っすぐに前を見据え、力強く言い切った。「枠がどうこう言うレベルの馬じゃない。うちの馬が一番強いのは分かっ