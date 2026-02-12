◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ）フリースタイルスキー男子モーグルの決勝１回目が行われ、２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）は８０・３５点をマークし、５位で決勝２本目に進んだ。島川拓也（日本仮設）は１５位で敗退した。決勝１本目は２０人が出場し、上位８人が決勝２本目に臨む。