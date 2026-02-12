お笑いコンビ「Ａマッソ」の加納が１２日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。「俳句査定」で才能アリ１位となり、特待生に昇格した。今回のお題は「有名人がスマホで撮った激レア写真で１句」。元フジテレビでフリーの永島優美アナウンサー、格闘家・武尊らと競い合った加納はロケ番組の女性ディレクターが手持ちカメラで撮影中の写真をネタに「新入りのＤ木枯らしのＲＥＣボタン」との１句を披露