この時期は暖かくなったり寒くなったり気温の変化、天気の変化が大きいです。13日（金）の日本列島は冬と春が同居する1日となりそうです。予想天気図です。冬をもたらすのは、北日本に近づく低気圧や気圧の谷です。日本海側から雪が降り出し、太平洋側でも雪の降るところがあるでしょう。一方、春をもたらしてくれるのは、西から張り出してくる移動性の高気圧です。西日本や東日本は晴れて暖かくなりそうです。関東は、低気圧の影