タレントのビートたけしが１２日、東京・東洋館で行われたお笑いコンテスト「たけしが認めた若手芸人ビートたけし杯『お笑い日本一』」に名誉顧問として出席。開幕で「今きよしさんが楽屋に来たんだけど、人工透析の合間を縫って」と明かしてビートきよしを壇上に呼び、突如「ツービート」の共演が実現。サプライズに観客は思わず歓声を上げた。きよしが、たけしより向かって左に立つと、たけしは「やっぱこっちじゃなくてこ