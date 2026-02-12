2月11日深夜、テレビ朝日系『森香澄の全部嘘テレビ』にて、森香澄が、初めてグラビアの仕事を引き受けた際の心境などを明かした。【関連】森香澄、局アナ時代からの年収大幅アップをぶっちゃけ「夢があるね」番組内で、事務所の後輩でもある長浜広奈から「もしグラビアのオファーが来たらどうすればいいですかね？」という質問を受けた森は、「私も最初はだいぶ悩んだ」と切り出した。続けて、「どうしようかなって。結構オファー