FCコモでのセスク・ファブレガス旋風は止まらない。セスクは2024年夏からコモを指揮しており、着実に自身の哲学をチームに落とし込んできた。その成果は見事で、現在はセリエAで6位、コッパ・イタリアでは準々決勝でナポリをPK戦の末に撃破してみせた。現役時代のセスクはアーセナルやバルセロナ、チェルシー、そしてスペイン代表で多くのトロフィーを獲得したワールドクラスの選手だったが、どうやら指揮官としての才能もあったよ