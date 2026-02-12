今季のセリエAで4位に位置するユヴェントスだが、首位のインテルとは12ポイント差。今冬の移籍市場ではサッスオーロでもプレイした経験があるコートジボワール代表FWジェレミー・ボガをニースからレンタルで獲得しており、買い取りオプションも含まれている。イタリア『TUTTOSPORT』によれば、現状のスカッドでは2019-20シーズン以来のスクデット獲得が難しいと考えているユヴェントスは1月同様に今夏も早い段階から移籍市場でのチ