女優でモデルのKoki,（23）が12日、自身のインスタグラムを更新。姉でモデル、フルート奏者のCocomi（24）とのオフショットを披露した。Koki,は「ここさんとの」とつづり、車の絵文字でドライブを報告。目の上で切りそろえた前髪がトレードマークのCocomiが、前髪を分けたスタイルの2ショットを投稿し「個人的にここさんの前髪なしがタイプです」とつづった。