中道改革連合の代表選に立候補した階猛氏は12日のユーチューブ番組で、党名を変更する可能性に言及した。「一般の人にはなじみにくい名前だ。コンセプトは変えず、より分かりやすい名前があれば、考えた方が良い」と述べた。