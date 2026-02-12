中国・上海市で、突然、道路が陥没する事故がありました。現場付近では地下鉄工事が行われていました。ゆっくりと崩れ落ちていく地面。穴は瞬く間に広がっていき、近くにあったプレハブのようなものも飲み込まれ、人々が慌てて逃げる様子も確認できます。中国メディアによりますと、上海市内で11日、地下鉄工事が行われていた付近で漏水が発生し、その後、道路が陥没したということです。この事故によるけが人はいないということで