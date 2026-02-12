女子モーグルで５大会連続五輪日本代表の上村愛子さん（４６）が、ミラノ・コルティナ五輪の放送席での姿をアップした。今大会、上村さんは解説者として現地入り。１２日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「放送前の一コマです」とオフショットを投稿した。上村さんは白の帽子とニット姿。実況を担当するテレビ東京・板垣龍佑アナウンサーと並んで笑顔を見せている。「痺（しび）れる１日でした。ありがとうござ