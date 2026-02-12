ノジマ（資料写真）家電量販店のノジマ（横浜市西区）は１２日、２０２６年度の新卒入社の初任給を最大４０万円に引き上げると発表した。同社で１年以上のアルバイト経験があり、勤務評定の高い新卒社員が対象。業務を理解する即戦力の確保を図る。「出る杭（くい）入社」と称する新制度を創設。社歴を問わず自由に発案する企業風土を目指しており、直近１年間のアルバイトでの勤務状況を評価し、初任給を決定する。