◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日フリースタイルスキー男子モーグル予選2回目（2026年2月12日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）20人による決勝1回目が行われ、島川拓也（27＝日本仮設）は8人による決勝2回目に進出できず15位で敗退が決まった。決勝に進んだ日本勢のもう一人、22年北京五輪銅メダリスト堀島行真（28＝トヨタ自動車）は1回目最終滑走で80.35を出し5位で決勝2回目に進んだ。会社員をしながらた