停電の復旧に必要などと虚偽の説明をして不要な工事を行い、料金を請求していたとして、消費者庁は12日、消費者安全法に基づく注意喚起のため「新日本電工」（神奈川県平塚市）と名乗る事業者を公表した。2024年12月〜昨年10月に消費生活センターなどに526件の相談があり、うち410件で計約1億7千万円が支払われたとみられる。消費者庁によると、この業者は「生活電気相談センター」や「あんしん電気サポート24h」というウェブ