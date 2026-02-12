All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『傾国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介。傾国顔は、妖艶な雰囲気が特徴。見る者を惹きつけるミステリアスな美しさを持つ顔立ち指します。【10位までのランキング結果を見る】2位：ラウール（Snow Man）／42票2位に入ったのは、ラウールさんでした