言葉のピースを組み合わせて共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」！今回は、生き物の力強さを感じる言葉や、個人の能力にまつわる言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ししさ□□う□□ちあ□□りヒント：十二支の最後を飾る動物といえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いの正解は「いの」でした。▼解説