大事な試験や就職活動の面接など、人生を左右するような場面では、大きなストレスを感じて不安になるものです。不安感やストレスが日常生活に支障を来すレベルの場合、精神科的なアプローチが大きな助けになります。ただし、抗不安薬にはメリットとデメリットがあります。正しく理解して使い分けることが肝心です。注意点も含めて分かりやすく解説します。抗不安薬とはそもそもどのような薬か……脳を「あえて」スローダウンさせる