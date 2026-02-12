3人組ダンス＆ボーカルグループの「Number_i」が、世界最大手のタレントエージェンシー「WME」と契約したことが発表されました。世界における代理業務はWMEが行い、マネジメント業務はこれまで通り「TOBE」が担当。結成当初から世界展開を目指してきたNumber_iにとって、大きな一歩を踏み出すことになりました。WMEは「ウィリアム・モリス・エンデバー」の略で、音楽に強かったウィリアム・モリス社と、映画・ドラマに強かったエン