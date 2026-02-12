トルコのハカン・フィダン外相は現地時間2月12日、米・イラン関係および核問題協議に関して警告を発しました。フィダン外相は、米・イラン協議の範囲が核合意から弾道ミサイル問題に拡大された場合、「新たな戦争の引き金になるだけだ」と指摘しました。フィダン外相は、交渉内容を過度に複雑化させることに反対する立場を表明しました。また、米国に対し「段階的アプローチ」を提言し、包括的だが実現困難な合意を目指すよりも、