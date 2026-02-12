サッカーのＪ３ザスパ群馬のゼネラルマネージャーに就任した前橋育英高校サッカー部監督の山田耕介さんが会見を開き、「ザスパを強くできるよう手助けできたら」と意気込みを語りました。 今月１日付でザスパ群馬のゼネラルマネージャーに就任した山田耕介さん。現在６６歳です。 山田さんは、法政大学を卒業後、１９８２年に前橋育英高校サッカー部の監督に就任。これまでに全国高校