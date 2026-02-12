渋川警察署 去年、吉岡町の金属リサイクル会社に侵入し時価約１４００万円相当の銅などの金属類を盗んだとして高崎市の３５歳の男が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、高崎市箕郷町矢原の田中裕也容疑者（３５）です。 警察によりますと、田中容疑者は去年１０月１日から１２月１５日までの間に吉岡町の金属リサイクル会社に複数回にわたり侵入し、銅などの金属類約９１００キロ・時価１３８７万