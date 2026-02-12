伊勢崎市の消防音楽隊が今月１５日の特別演奏会を最後に活動を終了することになりました。６０年あまりの活動を終了する背景には、消防を取り巻く環境の変化がありました。 練習に励んでいる伊勢崎市消防音楽隊です。音楽隊は、１９６４年２月に結成され、市内の行事に参加しながら救急や火災予防の広報活動に長年取り組んできました。 現在は４７人が所属し、救急や救助の業務のかたわら活動を続けてきましたが、今月１５日の特