きょう午後、山形県米沢市の集合住宅で火災がありました。 けが人はいませんした。 警察によりますと、きょう午後１時すぎ、米沢市林泉寺一丁目の３階建て集合住宅の３階の部屋で火災がありました。 火が出たのはパート従業員の女性（６５）の部屋で、在宅中だった家の人が台所コンロから火が出ているのを見つけ、１１０番通報したということです。 駆け付けた消防により、火はおよそ４０分後に消し止められましたが、台