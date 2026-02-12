１４日は「バレンタインデー」です。前橋市内の百貨店に設けられた特設コーナーはチョコレートを買い求める多くの人でにぎわっています。 スズラン前橋店に設けられたバレンタイン特設コーナー。ことしは国の内外から４０を超えるブランドのチョコレートが販売されています。 注目はオーストラリアを拠点に活躍するショコラティエール、中村有希さんのブランド「ナカムラ