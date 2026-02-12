◆ソフトバンク春季キャンプ（12日、宮崎）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の近藤健介、牧原大成、周東佑京、松本裕樹が、チームの宮崎春季キャンプを打ち上げた。3月の大会本番に備え、14日から宮崎市内で始まる日本代表合宿に参加する。12日の練習中に4人と握手を交わした小久保監督は「『国を代表してやってきてください。応援しています』と伝えました」と話した。