がん啓発イベントが山口市で12日開かれ、5年間、髪を伸ばし続けた小学生がヘアドネーションのために髪を切りました。イベントは、県内でがん患者の支援を行う団体「ポポメリー」が主催したもので、がん予防について学べる展示やウィッグの試着体験など、13の団体がブースを出展しました。（ポポメリー 藤本育栄代表)「山口県が（乳がん、子宮頸がんの）検診受診率ワースト1ということもあるし、若い