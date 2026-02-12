総合化学メーカー＝トクヤマから周南市内の小、中学校に本の購入費用が贈られました。12日、周南市役所で行われた贈呈式ではトクヤマの奥野 康徳山製造所長から周南市の藤井律子市長に寄付金の目録が手渡されました。贈られたのは本の購入費用として市内のすべての小、中学校に10万円ずつあわせて400万円です。会社の所在地、御影町にちなんで名付けられた「御影文庫」として各学校の蔵書を充実させるために毎年寄付が