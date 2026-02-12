少子化に伴う県立高校の再編統合計画をめぐり、教員組合などでつくる組織が県教育委員会に見直しを要請しました。要請したのは、県高校教員組合や県労連、県平和委員会など20の団体と個人でつくる「子どもと教育をまもる山口県民会議」です。およそ1600人分の署名も併せて提出しました。県教育委員会が2025年10月に公表した高校再編の後期実施計画の素案では、県立高校14校を2033年度までに7校に再編統合するとしています。県民会